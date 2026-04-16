若者に人気のブランド「Her lip to」をプロデュースし、実業家としても知られている元「AKB48」の小嶋陽菜。その会社が大きな展開を迎え、注目を集めている。4月13日、アパレル企業「yutori」は、小嶋が代表を務める株式会社heart relationの全株式を取得し、完全子会社化することを発表した。「yutoriは2024年に小嶋さんの会社を子会社化し、51％の株式を取得していました。完全子会社化にともない、小嶋さんが得る株式譲渡額