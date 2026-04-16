DOWISEは4月15日、ウェルネスブランド「wamca(ワムカ)」より、「自宅よもぎ蒸し用スターターセット」を発売開始した。冷えやすい、疲れが抜けない、気分が重い。病院に行くほどではないものの、どこか本調子ではない──。近年、そんな“なんとなく不調”を感じる人が増えている。背景にあるのは、仕事や家事、育児に追われる生活リズムの乱れや、常に情報にさらされる現代的なストレス。日本では20〜60代の約8割が未病状態な不調