Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月16日は、これでバックの中もスッキリ。ケーブルと充電器が一体化した、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 65W」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREE