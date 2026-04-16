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【212 KITCHEN STORE：「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」グッズ】 4月21日 発売 4月16日 オンライン先行予約開始 ライフスタイルイノベーションは、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」をモチーフとしたキッチン雑貨を、キッチン道具専門店「212 KITCHEN STORE（トゥーワ