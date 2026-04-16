サムスン電子ジャパンは、進化したAwesome Intelligenceを搭載した「Samsung Galaxy A57 5G」を、Samsungオンラインショップや「Galaxy Harajuku」「Galaxy Studio Osaka」にて2026年4月16日（木）より予約受付を開始し、4月23日（木）より販売します。 進化したAI機能が操作や機能をサポート 「Samsung Galaxy A57 5G」は、洗練されたデザインと高いパフォーマンスを兼ね備えているのに加え、CPU・GPU・NPUの強化により