元宝塚歌劇団月組スターの美弥るりかが16日、大阪市内で主演舞台「MISSDIRECTION」の会見を行った。美弥と同期の七海ひろきプロデュースによる宝塚OG9人による新感覚クライムシットコム。 【写真】現役時代そのままのスタイルを維持する美弥るりか 七海とは同じ茨城県出身で。「入学前の受験スクールから知っていて、仲が良い。今回七海のプロデュース作品で私が主演するとは絆を感じる」と感慨深い