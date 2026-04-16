火事の現場倉敷市堀南 15日夜に岡山県倉敷市のマンション駐輪場で原付バイクなどが焼けた火事で、警察は放火の疑いで近くに住む無職の男を逮捕しました。 建造物等以外放火の疑いで逮捕されたのは、倉敷市堀南の無職の男（53）です。 警察によりますと、男は15日午後11時40分ごろ、倉敷市堀南のマンションの駐輪場に停まっていた原付バイクの座席シートに自分のジャンパーを被せ、持っていたライター