櫻坂46・村井優が15日、自身のインスタグラムを更新。新たなヘアスタイルを披露し、ファンの注目を集めている。【写真】村井優の新ヘアスタイルをもっと見る村井は「4/11 4/12 櫻坂46 『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』」とつづり、東京・国立競技場で開催されたグループの5周年ライブを振り返り、「櫻坂46の5周年をMUFGスタジアム（国立競技場）でお祝いできて本当に幸せでした」とコメント。「ライブに関わってくださった大勢