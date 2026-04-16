アンディ・サーキスが監督を務める『ロード・オブ・ザ・リング』の新作『The Lord of the Rings： The Hunt for Gollum（原題）』のキャストが発表され、フロド役のイライジャ・ウッドと、ガンダルフ役のイアン・マッケランが続投し、オリジナル映画でヴィゴ・モーテンセンが演じたアラゴルン役を、ジェイミー・ドーナンが演じることが明らかになった。【写真】甘いマスクで魅了「ジェイミー・ドーナン」フォトギャラリーVarie