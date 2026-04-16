記事ポイント放射冷却素材を使った6商品車内や持ち歩きの暑さ対策Amazonなどで購入できる展開セイワは、放射冷却素材「Radi-Cool（ラディクール）」を採用したキッズ・カー用品6アイテムを発売しています。シリーズは、夏の強い日差しや車内の暑さを抑えたい家族のおでかけを支えます。ラインナップは、チャイルドシートカバーや子ども用日傘、保冷バッグ、車用カーテンまでそろいます。 セイワ「Radi-Cool採用キッズ・カー用