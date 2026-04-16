ロックバンド「ＬＩＮＤＢＥＲＧ」のボーカル・渡瀬マキ（５７）が、夫でギターの平川達也との夫婦ショットを披露した。渡瀬は１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「本日達也さんとテレビ収録のお仕事でした」とハートマークを添えて報告。金髪の平川との２ショットをアップした。「そしてそして鳥羽中央中学校の開校式が行われて無事に校歌が歌われたと動画が送られてきました」と自身が作詞・作曲を手がけた校歌が