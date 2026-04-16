高知県四万十町の公園でツツジが見頃を迎え、訪れた人の目を楽しませています。色鮮やかに花開くツツジ。四万十町の轟公園には4種類・約2000本のツツジが植えられています。このうち、キリシマツツジとキシツツジの2種類が辺り一面に咲いています。四万十町観光協会によりますと轟公園のツツジは1週間ほど前から咲き始めたということで、今、見頃となっています。訪れた人は園内を散策しながら彩り豊かなツツジを楽しんでいました