高知県香南市には、全国でも珍しい「溶接」を体験できる施設があります。揚田葵衣アナウンサーがものづくりの楽しさを体験してきました。揚田アナウンサーが訪れたのは、高知県中部、香南市にある「アクトファクトリー」。2024年にオープンしたこの施設は、ものづくりの歴史を学びながら体験できる場所で、未来の担い手を育てるきっかけづくりを目指しています。どんな体験ができるのか、スタッフの和田さ