記事ポイント「スタンドマイヒーローズ」の6人がちびぐるみとポーチ、おなまえカードのセットで登場します。ポーチは所属アイコンをモチーフにした個別デザインで、記念日も書き込めるカードが付きます。プレミアムバンダイ限定で予約を受け付け、2026年9月に届けられます。「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」は、アプリ10周年を彩る記念感のあるアイテムです。「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」