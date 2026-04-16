◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１６日、美浦トレセン３本の矢でＧ１初制覇を狙う上原佑厩舎が豪華な併せ馬で、各馬が甲乙つけがたい動きを見せた。その中でも京成杯を上がり最速３３秒８の末脚で豪快に差し切ったグリーンエナジー（牡３歳、父スワーヴリチャード）。６枠１２番に決まった同馬は前走とは明らかに違うＧ１仕様の仕上げだ。体中から風格が漂っている。角馬