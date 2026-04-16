芸能事務所「テンカラット」と声優プロデュースカンパニー「ミュージックレイン」による新人発掘・育成プロジェクト「ＯＰＡＬＩＳ」の発表会見が１６日、都内で行われ、俳優の中島歩、窪塚愛流、声優の戸松遥、雨宮天らが出席した。俳優、声優の垣根を越えたハイブリッドな表現者を発掘し、育成まで担う次世代のプロジェクト。第１弾の発掘企画としてワークショップを予定している。中島は「僕は俳優をやっていますけど、現