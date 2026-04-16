◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１６日・北九州）ソフトバンク・野村勇内野手が、左越え適時二塁打を放ち、リードを４点に広げた。３ー０の２回、先頭の柳町が四球で出塁した。海野が送り、１死二塁。ここで、試合前時点で打率１割５分６厘と苦しんでいた野村が打席に入った。スライダー２球で追い込まれると、３球目も続けてきたスライダーを強振。打球は左翼フェンスに直撃する適時二塁打となり、点差をさらに広げた。