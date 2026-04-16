記事ポイント安全性を高めた次世代ハンディファンリン酸鉄電池と準固体電池を採用ヨドバシカメラで先行販売中オズマが、安全性を高めた次世代型ハンディファンを順次発売しています。「ペルチェハンディファン」と「ハンズフリーマルチファン」は、発火リスクを抑えたバッテリーを採用している点が特徴です。暑い季節に持ち歩きやすい涼感アイテムとして、安心感と使いやすさを両立しています。 オズマ「ペルチェハンディファ