16日午後4時半ごろ、埼玉県秩父市の半導体工場で爆発事故がありました。作業員など4人がケガをしているということです。消防によりますと、16日午後4時半ごろ、秩父市下影森の半導体工場で「配管を取り外し屋外で薬品と水を使用して洗浄中に爆発があった」と通報がありました。敷地内でのパイプの洗浄中に起きた爆発とみられ、清掃の作業員など男性4人がケガをしていますが、命に別条はないということです。この爆発による火災は発