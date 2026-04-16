5月13日に発売される映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）Blu-rayの“Deluxe版”に収録される映画本編のその後の世界を描いたDrama Track「Today」より、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”のティザー映像が公開された。【動画】映画『ヒプマイ』本編後の“どついたれ本舗”映像映像では、各キャラクターが紡ぐ一つ一つのせりふから、映画後のその先にある全貌が垣間見え、Blu-ray発売へ