◇セ・リーグヤクルト―DeNA（2026年4月16日神宮）ヤクルトの先発・松本健吾がプロ初安打をマークした。投手ならではの打順である9番ではなく8番で出場。投手の打撃も活かしたい考えである池山監督の方針で、この日もそれがはまった。2回2死から7番・武岡が四球で出塁。ここで打席に入った松本健は、デュプランティエの147キロの直球を左前にはじきかえした。このプロ初安打で2死一、二塁とし、9番・丸山和の左前適