すでにパリ・サンジェルマンの中盤で絶対的存在となり、ポルトガル代表でも重要戦力となっている21歳のMFジョアン・ネヴェス。攻守両面でハードワークすることができ、ボールを奪うのも上手い。テクニックも高いレベルで安定しており、すでにワールドクラスのMFと言えるだろう。ネヴェスはいかにして技術を身につけたのか。前所属のベンフィカ時代にネヴェスを指導したロジャー・シュミットは次のように語っている。「私も彼にその