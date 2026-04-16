守田英正が所属するスポルティングでプレイするMFダニエル・ブラガンサはCL準々決勝2ndレグのアーセナル戦の後、スペイン代表GKダビド・ラヤを絶賛した。スポルティングはホームでの1stレグでアーセナルに0-1で敗戦していたため、敵地での逆転を狙ったが、最後までネットを揺らせず、2ndレグはスコアレスドロー。2戦合計スコア0-1でアーセナルに敗れ、ベスト8で姿を消すことになった。そんななか、この試合72分から出場したブラガ