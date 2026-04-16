ワールドカップ開幕まで残り2カ月を切った中、出場国全48カ国も決まり、各国が本大会で着用するユニフォームが次々と発表されている。そこで、米メディア『ESPN』は現在までに発表された各国のユニフォームを格付け。ナイキ、アディダス、プーマといった大手メーカーが手掛けた各国のホーム、アウェイユニフォームをランキング形式で紹介している。出場48カ国、計96種類のホーム＆アウェイユニフォームのうち、これまで81種類のユ