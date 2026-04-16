ルフトハンザグループは4月15日、フランクフルトに新設したカンファレンス＆ビジターセンター「ルフトハンザグループ・ハンガーワン」で、ルフトハンザ・ドイツ航空の設立100周年記念式典を開催した。祝辞を述べたフリードリヒ・メルツ首相は、「ルフトハンザはドイツの歴史の一部であり、ビジネス拠点としてのドイツにとって重要な企業だ。100年にわたり世界中の人々と市場をつないできたルフトハンザの成功は、何よりも10万人以