中東情勢の悪化により原油から作られる「ナフサ」の価格が高騰し、私たちの生活に欠かせない様々な製品に影響が出始めています。使い捨ての手袋やポリ袋などの値上げや出荷制限が相次ぎ、県内の卸売業者も頭を抱えています。様々な食品の包装資材を取り扱う鹿児島市の「ミサカ」。弁当容器や袋、ラップなどあらゆる包装資材をメーカーから仕入れ県内を中心に小売店や飲食店などに卸しています。（ミサカ・上山正紀