SVリーグへの参入が15日決まった男子バレーボールチームフラーゴラッド鹿児島の選手が日置市の部活動指導員に起用されました。日置市の部活動指導員に起用されたのは来シーズンからSVリーグに参入する男子バレーボールチームフラーゴラッド鹿児島の津田大地選手です。日置市の今年度の部活動指導員は津田選手を含めて15人。それぞれが中学校などで土曜、ま