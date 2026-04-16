4月26日、海上自衛隊鹿屋航空基地で恒例のイベント「エアーメモリアルinかのや」が開かれます。今年も滑走路をバスで走行する「ランウェイバスツアー」が企画されていて、16日、みどころが報道関係者に公開されました。16日に行われたのは「ランウェイバスツアー」のデモンストレーションです。4月26日に開催される「エアーメモリアルinかのや」の会場を自衛隊の隊員が案内しました。滑走路近