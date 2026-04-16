世界的な人気を誇るポケモンが能登の復興を後押しです。石川県は能登の6つの市と町に対しポケットモンスターの人気キャラクターをあしらったマンホールのふたを寄贈し、29日から各地で一般公開されます。山野之義知事「大人の我々が見ててもワクワクする感じですから…元気につながればと思います」石川県珠洲市の見附島とともに描かれたのは、人気のポケモン「ニンフィア」と「ラブカス」。16日、お披露目されたのは、能登の観光