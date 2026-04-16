千秋庵製菓は4月24日、「ノースマン」の北海道外初の専門店「ノースマンJR東京駅店」をJR東京駅構内に期間限定オープンする。「生ノースマン 抹茶」(4個入 1,580円)同商品は、大正10年(1921年)創業の札幌千秋庵が手がける主力商品で、パイ生地と北海道産小豆のこしあんを組み合わせた和洋折衷スイーツ。昭和49年(1974年)の発売以来、半世紀にわたり北海道民に親しまれてきた。JR東京駅店では、定番の「ノースマン」(5個入1,100円、