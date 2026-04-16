熊本県水俣市で開かれた水俣病の被害者団体と環境省による実務者協議＝16日午後水俣病の被害者団体と環境省による実務者協議が16日、熊本県水俣市で開かれた。5月1日に市内で予定される犠牲者慰霊式に合わせ、石原宏高環境相と団体側による懇談の場が設けられる見通し。昨年は2日間にわたって開かれており、団体側は前回の実績を下回らないよう要望するとともに「大臣は現地を見て、患者の声を聞いてほしい」と訴えた。水俣病