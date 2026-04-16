「日本国国章損壊罪」を創設する法案の作成に向けた、自民党のプロジェクトチームの会合に臨む松野組織運動本部長＝16日午後、東京・永田町の党本部自民党は16日、日本国旗を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」を創設する法案の作成に向け、プロジェクトチーム（PT）の会合を開き、法整備の根拠となる立法事実を議論した。出席者からは、交流サイト（SNS）の普及により外国で起きているような国旗損壊が将来頻発する可能