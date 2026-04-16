死体遺棄の疑いで逮捕された父親は、殺害についても認める供述をしているということです。記者「安達結希さんの父親・優季容疑者の身柄が検察庁に送られます。車内はシートで隠されていて表情をうかがい知ることはできません」先月23日から行方が分からず、今週月曜日に遺体となって見つかった安達結希さん（11）。きょう未明、結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季容疑者（37）が逮捕されました。安達容疑者は先月23日