◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）８年ぶりの皐月賞で勝利を狙う。開業１９年目を迎えた野中賢二調教師＝栗東＝が、若葉Ｓ勝ち馬マテンロウゲイルを送り込む。２３年セレクトセール当歳８０００万円で寺田千代乃オーナーが落札。「セリ前に下河辺牧場で見たときからすごいいい馬で、馬格もあったし、品もあった」と、当時を振り返る入厩してからもその評価は変わらず、むしろ右肩上がりだ