インタビューに応じる日本ハムの前田文男新社長日本ハム社長に1日付で就任した前田文男氏（60）が16日、共同通信のインタビューに応じ、中東情勢悪化に伴う原油高の影響について、工場の燃料や包装材、畜産飼料の価格高騰によるコスト増加に懸念を示した。対応策の検討を進めていると説明し、価格転嫁は「どういう状況においても検討することは当然ある」と述べるにとどめた。省人化した製造ラインへの集約や手間のかかる商品