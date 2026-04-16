お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。この春、長男が小学校を卒業したことを改めて報告し、卒業式で身につけたジュエリーを明かした。「長男が小学校を卒業しました」と書き出し、「6年ってあっという間ですね。楽しい楽しい6年間でした」と振り返った。「卒業式の後は、スーツのままのママ友たちが我が家に寄ってくれてサクッと