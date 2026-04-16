中東情勢の影響で医療物資などの供給不足が懸念される中、高市総理は国が備蓄している医療用手袋を来月からおよそ5000万枚放出すると表明しました。高市総理「国がパンデミックの発生に備えて備蓄している医療用手袋を、手袋の確保に支障をきたしている医療機関向けに5月から5000万枚放出します」政府は先ほど、中東情勢に関する関係閣僚会議を開きました。高市総理は国が備蓄している医療用手袋で放出可能なものはおよそ5億枚ある