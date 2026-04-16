ビーケージャパンホールディングスは4月17日、「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」(いずれも単品1,490円、セット1,790円)の2商品をバーガーキングで発売する。「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」(いずれも単品1,490円、セット1,790円)○"ビッグマウス"からスモーキ