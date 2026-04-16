◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１６日・神宮）マツケン安打だ！ヤクルト・松本健吾投手がプロ初安打を放った。０―０たの２回２死一塁。「マツケンサンバ」の登場曲に乗って打席に入ると、デュプランティエの２球目の直球を詰まりながらも左前に運んだ。一塁上で笑みをこぼした右腕。記念球も無事にベンチに返還された。さらに続く丸山和の左前打で二塁走者・武岡が生還。貴重な先制点につながった。