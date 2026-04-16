高市総理大臣は16日、中東情勢による石油関連製品の国内供給不足に対する新たな対策として、不足が指摘される医療用手袋について、「5月に5000万枚放出する」ことを表明した。パンデミックの発生に備えた国内備蓄分を放出する。高市総理は、中東情勢に関する関係閣僚会議で挨拶し、「国民の皆様の命と暮らし、経済活動に支障が出ないよう、これまで以上に緊張感とスピード感を持って対応に当たってまいりましょう」と関係閣僚に呼