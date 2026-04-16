阪神の新助っ人左腕・ルーカスが１６日の巨人戦（甲子園）に先発するも、初回から痛恨の一発を浴びた。立ち上がりから制球が乱れた。先頭・松本にストレートの四球を与えると、続く佐々木もフルカウントから６球目の直球が外角に大きく外れてフォアボール。無死一、二塁の大ピンチを招くと、新助っ人・ダルベックに甘く入ったカーブを完璧に仕留められた。打球はグングン伸びて左翼スタンドに飛び込む先制弾となり、３点を献