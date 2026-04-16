日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、都内で理事会を行い、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏（４７）を森保一監督率いるＡ代表のコーチに選任した。５月の活動から指導にあたり、６月に開幕する北中米Ｗ杯も代表チームととも行動する。理事会後、取材に応じた山本昌邦技術委員長は「Ｗ杯で少しでも勝つ確率を高めるために、彼の経験、能力を生かしたい。５年、１０年後の代表チームを託せるような有力な候補の一人」と語った。昨季限