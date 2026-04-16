フィナンシャルサービスは4月16日から、「1万Pontaポイントが当たる!春の大感謝祭!」を開催している。1万Pontaポイントが当たる!春の大感謝祭!実施期間は4月16日〜6月30日まで。期間中エントリーのうえ、「au PAY カード」「au PAY ゴールドカード」を3回以上利用した人の中から、抽選で1万Pontaポイントをプレゼントする。10回以上利用した場合は当選確率が2倍となる。「au PAY ゴールドカード」「au PAY カード」利用日をもとに