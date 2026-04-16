【モデルプレス＝2026/04/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたと多田梨音が15日、自身のTikTokにて、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌との動画を公開。2人のやり取りが話題を集めている。【写真】ふるっぱーメンバー「身長差が尊い」お揃いパーカー着た弟との2ショット◆鎮西寿々歌＆多田梨音が念願の共演「今