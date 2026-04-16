ボーイズグループWanna Oneの2017年と2026年の自撮りは、どう違うのだろうか。Wanna Oneの“時間を超越したビジュアル”が再び話題になっている。【写真】Wanna One、“始まりの場所”でファンと再会4月15〜16日、Mnet Plusは公式SNSを通じて、Wanna Oneメンバーの2017年のデビュー当時と2026年現在を比較した写真を公開した。来る4月28日、Mnet Plusオリジナルリアリティ番組『WANNA ONE GO：Back to Base』の放送を控え、公開さ