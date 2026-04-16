高松市の屋島山上にある交流拠点施設「やしまーる」 高松市の屋島山上にある交流拠点施設「やしまーる」が2026年の日本建築学会賞に選ばれました。 この賞は日本の建築分野で権威のある賞の一つです。「やしまーる」は、起伏と曲線がユニークな約200mの回廊型施設で、屋島の高低差やデコボコがある複雑な地形を生かしています。 また、やしまーるに隣接する瀬戸内海を一望しながら