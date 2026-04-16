原告側の入廷広島高裁岡山支部 2026年2月の衆議院議員選挙のいわゆる「一票の格差」を巡る裁判が始まりました。 一票の格差が最大で約2.08倍となったのは憲法に違反しているとして、弁護士らのグループが全国289の小選挙区の「選挙無効」を求めています。岡山県では4つの選挙区の有権者合わせて4人が、広島高裁岡山支部に提訴しています。 訴えによりますと、全国で有権者数が最も少ない鳥取1区と比べると岡