青一色でデザインされたこいのぼり 池田動物園(岡山・北区） こいのぼりでエールを送ります。 5月5日のこどもの日を前に、岡山市の池田動物園に掲げられたのは、国連のシンボルカラーの青一色でデザインされたこいのぼりです。難民の子どもたちの幸せを願ったものです。 デザインしたのは、1993年にミャンマーから難民として来日したファッションデザイナーの渋谷ザニ―さん。