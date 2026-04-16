高知市の桑名市長が4月16日に会見し中東情勢の悪化による影響について施設整備などの今年度の予算執行への懸念を示しました。高知市は、今年度予算に学校やスポーツ施設などの整備・修繕などを計上していますが、全国的に中東情勢の悪化による経済分野へのダメージが伝えられる中市政運営への影響について質問が出ました。これに対して桑名市長はアスファルトなどの資機材の高騰・不足の影響は現時点ではないとする一