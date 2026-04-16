山形県内で、SNSなどを通じて知り合った相手から投資や交際を持ちかけられ、現金や暗号資産をだまし取られる「SNS型投資詐欺」「SNS型ロマンス詐欺」の被害が相次いで確認されました。被害額は3人の男女合わせて1800万円です。警察によりますと、米沢市に住む20代の女性は、今年1月下旬、マッチングアプリで知り合った米国女性軍人の「ケリー」を名乗る相手とSNS上でやり取りを重ね、好意を抱いて交際していました。相手から